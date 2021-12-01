Политолог назвал беспрецедентным ухудшение дипотношений США и России

Политолог-американист Малек Дудаков назвал беспрецедентным ухудшение дипломатических отношений США и России. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру», комментируя заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о возможной высылке ряда сотрудников дипмиссии США из Москвы в случае, если Штаты не пойдут на компромисс в отношении российских дипломатов в Вашингтоне.

«Это, безусловно, показатель того, в каком плохом состоянии находятся сейчас дипломатические отношения Москвы и Вашингтона, даже на фоне холодной войны. Я думаю, что это беспрецедентная история, если не брать самые горячие периоды», — рассказал Дудаков.

В истории взаимоотношений Советского Союза и США имели место прецеденты подобного рода, но они всегда происходили в условиях каких-то серьезных международных конфликтов, например, войны в Афганистане или Карибского кризиса, отметил политолог.

«Сейчас мы видим в целом ухудшение в отношениях Москвы и Вашингтона по всем фронтам: от Ближнего Востока до санкций, Украины, Беларуси, но при этом нет одного какого-то большого конфликта, большой войны. Просто мы видим стремительную деградацию в отношениях везде. Это, конечно же, повод для беспокойства», — заключил Дудаков.

Ранее 1 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила высылкой до 1 июля 2022 года ряда сотрудников дипмиссии США из Москвы в случае, если Вашингтон не откажется от трехлетнего правила и не пойдет на компромисс. Так дипломат отреагировала на требование США к 54 российским дипломатам, которых обязали покинуть страну в 2022 году по окончании трехлетнего лимита. «Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом», — объявила Захарова. Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что отъезд российских дипломатов, запланированный на 2022 год, нельзя рассматривать как высылку или карательную меру.