Россия
 
Последние новости
Кремль объявил дату проведения пресс-конференции Путина
Венедиктов назвал два козыря Лукашенко в отношениях с Путиным
Названы причины переброски украинской армии в Донбасс
90-килограммовая девушка раскрыла секрет похудения на 32 килограмма
Рианну заподозрили в беременности
В Совфеде назвали признание Лукашенко Крыма российским трезвым решением
Менеджер Ольги Бузовой рассказал о восстановлении певицы после травмы 
Названы причины непопулярности Windows 11
В России обвинили Украину в давлении на семьи военнослужащих
«Волк с Уолл-Стрит» назвал мемные криптовалюты дерьмом
Новости партнеров
Прослушать новость

В России ответили на решение Украины заочно осудить вице-адмирала Березовского

Сенатор Цеков о суде над Денисом Березовским: все изменники сегодня у власти в Киеве
Перейти в «Мою Ленту»
Денис Березовский
Денис Березовский
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков ответил на решение так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым, созданной на Украине, заочно осудить заместителя командующего Тихоокеанским флотом ВМФ России Дениса Березовского. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что на решения, принимаемые на Украине по отношению к крымским политикам и военным, в России почти не обращают внимания, и добавил, что все главные изменники сегодня находятся у власти в Киеве.

Ранее стало известно, что так называемая прокуратура Автономной Республики Крым, созданная на Украине, направила в суд обвинительный акт против заместителя командующего Тихоокеанским флотом ВМФ России вице-адмирала Дениса Березовского. Ему вменяют государственную измену, а также создание и руководство преступной организацией.

В материалах говорится, что 1 марта 2014 года Александр Турчинов, исполнявший на тот момент обязанности президента Украины, назначил Дениса Березовского на должность командующего ВМС страны. Однако сразу после назначения он «публично выступил перед личным составом ВМС ВСУ и представителями СМИ», заявив, что отказывается выполнять какие-либо решения, приказы и распоряжения Киева. Как считают в прокуратуре, такими действиями и решениями Березовский способствовал «проведению подрывной деятельности против Украины».

Изменники во власти Украины

Отношения Киева и Москвы испорчены донельзя, и новые антироссийские выпады на них уже не влияют, отметил Цеков. «Мы слышим об этих решениях. Не могу сказать, что мы их очень предметно анализируем. Очень многие крымские политики находятся под санкциями, против десятков и сотен заведены уголовные дела за государственную измену, хотя все главные изменники находятся сегодня у власти в Украине. Именно они довели Украину до совершенно катастрофического состояния, и вопросов больше всего должно быть к ним. А против кого они возбуждают уголовные дела и осуждают заочно, не существенно. Эти дела заводятся против людей, которые сделали невероятно много для спасения Крыма от нацистской вседозволенности Украины», — высказался российский сенатор.

Цеков назвал мужественным поступок Березовского, отказавшегося в 2014 году от исполнения приказов Киева. Российских политик напомнил, что первую присягу военнослужащий давал народу Советского Союза. Затем украинские власти пытались это изменить, применяя давление. «Березовский прежде всего ответственен перед народом того региона, где он оказался. Он народ Крыма не предавал, он был вместе с народом Крымом, поэтому его поступок должен только поощряться и поддерживаться, к нему надо относиться с большим уважением», — резюмировал Цеков.

В марте 2014 года Генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело в отношении Березовского после его перехода на сторону пророссийских сил Крыма. Дело было возбуждено по статье 111 УК («Государственная измена»). Он был отстранен от должности по приказу Турчинова.

В марте 2016 года тогдашний главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил об объявлении Дениса Березовского в розыск.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Россия00:0130 ноября

«Рожают в наручниках»

Унижение, побои и вымогательство: как устроено насилие в женских колониях России
03:50Сегодня

В Подмосковье врачам удалось спасти безнадежного пациента

 
03:31Сегодня

Профессор объяснил распространение медиками мифов о вакцинации

03:17Сегодня

В Госдуме попросили Голикову снизить стоимость ПЦР-тестов

Россия00:0526 ноября

«Директор отмажется, у него денег много»

Бывший горняк шахты «Листвяжная» о том, что привело к гибели 52 человек
22:0423 ноября

Автоюрист напомнил о правилах дорожного движения для электросамокатчиков

 
21:4123 ноября

Глава Крыма пригласил президента Болгарии убедиться в отсутствии «аннексии»

21:2723 ноября

В Подмосковье сиделка обокрала 96-летнюю пенсионерку

 
Россия00:0125 ноября

«Случилось почти чудо»

В Японии исчез коронавирус. Когда это произойдет в России — отвечает биолог
21:2123 ноября

Член СПЧ ответила Кадырову на запрет об упоминании национальности преступников

20:4723 ноября

В Москве пьяный пациент напал на врача скорой помощи

 
20:1923 ноября

Мошенники обокрали иностранку на миллионы рублей в Москве

 
Россия
Десятки застрявших на российской трассе в метель разбитых машин сняли на видео
«Есть повод для паники»
Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
В Совфеде раскритиковали проезд главы МИД Британии на танке у границ России
«Приезжие совершают столько же преступлений, сколько и москвичи»
 
Военный эксперт не увидел угрозы в главе МИД Британии на танке у границ России
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря.
Главное о блокировке сим-карт, пенсиях и открытии границ
Россиянин с COVID-19 задохнулся в больнице при смене баллонов с кислородом
Все материалы
Мир
Министерство дружбы.
Россия пытается найти новых союзников. Почему пока это трудно сделать без военной помощи и кредитов?
«Мы убьем тебя, жди нас»
Тысячи афганцев сбежали от талибов в Таджикистан. Почему они до сих пор боятся за свою жизнь?
В Европу пришел новый штамм коронавируса из Африки.
Что известно про омикрон и насколько он опасен?
Все материалы
Бывший СССР
«Сын моджахеда будет моджахедом!»
После распада СССР в Таджикистане вспыхнула война. Какими ужасами она обернулась?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
ДНР и Украина заявляют о взаимных обстрелах и готовятся к войне.
Почему в обострении ситуации в Донбассе обвиняют Россию?
«Нужна была большая кровь»
Как борьба за равенство в СССР привела к войне в Карабахе и другим межнациональным конфликтам
Все материалы
Экономика
Цены на нефть опустились до уровня августа
Подняли тревогу.
Могут ли биткоины привести мир к климатической катастрофе?
Молдавию обвинили в нарушении закона при выплате долга «Газпрому»
Момент истины.
Приговор основным владельцам ТОАЗа может быть отменен
Названо условие для выплат по вкладам СССР
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.
Чем это грозит России через несколько лет?
Российские власти оценили влияние омикрон-штамма на экономику
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ пришла с обысками в российский морг
Экс-начальника российской колонии арестовали по обвинению в получении взятки
«Он был рисковым человеком»
Как телохранители спасали Брежнева от пуль террористов и шли за ним в урановые шахты
Ревнивый россиянин нанес знакомому более 580 ударов ножом
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Суд признал законным уголовное дело о мошенничестве Навального
Дело «Спецстройсервиса».
В чьих руках следствие?
Все материалы
Наука и техника
Дивный новый мир.
Как технологии виртуальной реальности изменят нашу жизнь к лучшему?
Портрет Иосифа Сталина на бульваре Унтер-ден-Линден в Берлине. Лето 1945 года«Мы совершенно не были готовы к оккупации»
Как Сталин управлял Германией после победы над нацизмом
«Для большинства людей это слишком»
Самый подключенный в мире человек о свободе, тотальном контроле и поездке в Россию
Все материалы
Спорт
Боярский оценил игру «Зенита» в РПЛ фразой «растоптал и размазал оппонентов»
Александр Емельяненко (слева)«Я снова буду тебя бить»
Бразилец задушил Александра Емельяненко в первом раунде. Станет ли этот бой концом его карьеры?
Забывшего палки биатлониста исключили из состава сборной России на этап КМ
Глава РПЛ рассказал о хакерской атаке на камеры стадиона ЦСКА
«Я не хотела секса»
Теннисистка обвинила бывшего вице-премьера Китая в насилии и пропала. Что стоит за ее исчезновением?
Четырехкратный чемпион ОИ по биатлону оценил 109-е место россиянки на Кубке мира
Виктор Хатулев (слева)«Он был парень заводной»
Звезду советского хоккея ждали в НХЛ. Почему он бросил спорт и умер, не дожив до 40 лет?
Все материалы
Культура
Агутин рассказал об изменениях в поведении Градского перед смертью
В Москве началась церемония прощания с Александром Градским
Жизнь насекомых.
Режиссер «Властелина колец» снял восьмичасовой сериал о The Beatles. Зачем его смотреть?
Покинувший Россию рэпер Элджей посетил иммиграционный центр на Кипре
«Фашизм победил не мифический рядовой Райан»
В кино выходит главный русский блокбастер года «Летчик». Как он создавался?
Друг Градского рассказал о «роковой ошибке» артиста
Умер Александр Градский.
Певец и композитор стоял у истоков советской и российской рок-музыки
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ненависть продолжит процветать»
Как превращение Facebook в метавселенную повлияет на миллиарды пользователей?
«Самое оскорбительное реалити-шоу»
За что проект по превращению обычных женщин в красавиц возненавидели зрители
Все материалы
Ценности
Пиджак со стрингами за 124 тысячи рублей развеселил россиян
«Это похоже на рай»
Как появилась БДСМ-атрибутика и почему одежда фетишистов стала главным модным трендом года?
Девушка окрасила брови в домашних условиях и не смогла смыть краску с лица
Дизайнер Вирджил Абло умер от рака.
 
Мадонну снова раскритиковали за вульгарную позу на фото в мини-платье
Дочь корейского Сталина.
Как глава Южной Кореи поддалась чарам шаманов, набрала миллионных взяток и села в тюрьму
Собчак показала фигуру на фото в бикини и удивила поклонников
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
92-летняя пенсионерка сидела дома и была сбита машиной
Рожающая депутатка доехала до больницы на велосипеде и родила
Лев сыграл в перетягивание каната с полной машиной туристов и попал на видео
«Уходите, вы нам не нужны!»
Как афганцы на верблюдах оказались в Австралии и почему их ценили не больше животных?
Редчайшая ящерица с двумя головами и тремя глазами попала на видео
«Это ли не сказка?»
История россиянки, которая лишилась работы и переехала в Арабские Эмираты
Все материалы
Lamborghini выпустила кресла для геймеров
Renault Duster против Suzuki Jimny: грязевые подробности
Раскисшая просека, кроссовер и рамник. Вроде бы всё предсказуемо
Infiniti не станет полностью переходить на электрокары
Конкуренты УАЗа: суровые внедорожники со всего мира
Китайский вояка, клон Land Rover, индийский утилитарник для выживания
АвтоВАЗ снова поднял цены на все модели
Фантастика или уже нет? Представлен первый автомобиль с голографическим AR-остеклением
Электрокар построил стартап WayRay
Hennessey построит шестиколесный электрический гиперкар
Все материалы
Среда обитания
«Золотые унитазы все еще популярны в регионах»
Где и за сколько приобретают жилье российские чиновники
Смог от предприятий в Кемерове.Россия годами загрязняла природу выбросами.
Сколько будет стоить спасение страны от климатической катастрофы?
По колено в воде.
Мировые лидеры две недели искали способ избежать климатической катастрофы. Почему они его не нашли?
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах.
Почему жить в деревне теперь модно?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Старица. Музей пекарского дела«Мне всегда были интересны старинные вещи»
Истории россиян, которые посвятили свою жизнь поиску уникальных находок
Не северное дело:
как жители Мурманской области открывают нетипичные для Заполярья бизнесы вопреки вечной зиме?
Обнаженная реальность.
О чем снимают документальное кино в России и почему его нужно смотреть
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Тульский проект в области культуры победил на всероссийском конкурсе
В историческом центре столицы Башкирии восстановят три старинных дома
15-летняя россиянка организовала день красоты для матерей детей-инвалидов
Все материалы