В России ответили на решение Украины заочно осудить вице-адмирала Березовского

Сенатор Цеков о суде над Денисом Березовским: все изменники сегодня у власти в Киеве

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков ответил на решение так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым, созданной на Украине, заочно осудить заместителя командующего Тихоокеанским флотом ВМФ России Дениса Березовского. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что на решения, принимаемые на Украине по отношению к крымским политикам и военным, в России почти не обращают внимания, и добавил, что все главные изменники сегодня находятся у власти в Киеве.

Ранее стало известно, что так называемая прокуратура Автономной Республики Крым, созданная на Украине, направила в суд обвинительный акт против заместителя командующего Тихоокеанским флотом ВМФ России вице-адмирала Дениса Березовского. Ему вменяют государственную измену, а также создание и руководство преступной организацией.

В материалах говорится, что 1 марта 2014 года Александр Турчинов, исполнявший на тот момент обязанности президента Украины, назначил Дениса Березовского на должность командующего ВМС страны. Однако сразу после назначения он «публично выступил перед личным составом ВМС ВСУ и представителями СМИ», заявив, что отказывается выполнять какие-либо решения, приказы и распоряжения Киева. Как считают в прокуратуре, такими действиями и решениями Березовский способствовал «проведению подрывной деятельности против Украины».

Изменники во власти Украины

Отношения Киева и Москвы испорчены донельзя, и новые антироссийские выпады на них уже не влияют, отметил Цеков. «Мы слышим об этих решениях. Не могу сказать, что мы их очень предметно анализируем. Очень многие крымские политики находятся под санкциями, против десятков и сотен заведены уголовные дела за государственную измену, хотя все главные изменники находятся сегодня у власти в Украине. Именно они довели Украину до совершенно катастрофического состояния, и вопросов больше всего должно быть к ним. А против кого они возбуждают уголовные дела и осуждают заочно, не существенно. Эти дела заводятся против людей, которые сделали невероятно много для спасения Крыма от нацистской вседозволенности Украины», — высказался российский сенатор.

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Цеков назвал мужественным поступок Березовского, отказавшегося в 2014 году от исполнения приказов Киева. Российских политик напомнил, что первую присягу военнослужащий давал народу Советского Союза. Затем украинские власти пытались это изменить, применяя давление. «Березовский прежде всего ответственен перед народом того региона, где он оказался. Он народ Крыма не предавал, он был вместе с народом Крымом, поэтому его поступок должен только поощряться и поддерживаться, к нему надо относиться с большим уважением», — резюмировал Цеков.

В марте 2014 года Генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело в отношении Березовского после его перехода на сторону пророссийских сил Крыма. Дело было возбуждено по статье 111 УК («Государственная измена»). Он был отстранен от должности по приказу Турчинова.

В марте 2016 года тогдашний главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил об объявлении Дениса Березовского в розыск.