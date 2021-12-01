Бывшая модель рассказала о содержащих ее «рабах»

Ставшая финансовой доминатрикс почти 10 лет назад бывшая модель из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, рассказала о содержащих ее «рабах». Ее историю публикует Daily Star.

По словам Бриллиантовой принцессы-дивы (Diamond Diva Princess), у нее более семи тысяч «денежных рабов», которые оплачивают ее роскошную жизнь. Например, за минутный разговор по телефону Дива берет 50 долларов (четыре тысячи рублей), а за трехминутное видео, на котором она тратит переведенные ей деньги, — 500 долларов (37 тысяч рублей). «У меня много видео, фотографий и аудиозаписей, которые стоят от 100 до 500 долларов за штуку (от 7,5 до 37 тысяч рублей), и мои клиенты любят платить за них», — отметила она.

Любительница винтажа объяснила, что у нее есть постоянные спонсоры, которым она дает клички, а есть те, кто разово оплачивает покупки из ее списка желаний. По ее словам, несколько мужчин потратили на нее не менее 100 тысяч долларов (7,5 миллиона рублей) — на эти деньги она покупала меха, дорогие украшения и предметы декора. При этом, если «раб» хочет увидеть фотографию Принцессы в обновке, он должен ее дополнительно оплатить.

«Я люблю Dom Perignon и лучшую русскую икру, посыпанную 24-каратным съедобным золотом, и мои денежные рабы обожают платить за это», — сказала Дива и добавила, что «денежные рабы» не беспокоятся о том, как она тратит их деньги, их волнует только то, чтобы у них было достаточно средств, чтобы потратить их на нее.

Однажды Принцесса позволила одному из мужчин купить ей фужеры, усыпанные камнями Swarovski, а другому пришлось потратить обеденный перерыв на то, чтобы сходить в Tiffany & Co и купить ей ожерелье.

Американка призналась, что иногда у «рабов» заканчиваются деньги, и она перестает с ними общаться, но, как только финансовое положение спонсоров улучшается, они снова возвращаются к Диве.

Ранее сообщалось, что доминатрикс из США рассказала о том, как научилась выкачивать деньги из мужчин и заработала на этом более 100 тысяч долларов (7,5 миллиона рублей). Кроме того, клиенты оплачивали ее счета, присылали деньги ее родителям и даже выплатили ссуду, которую она брала для оплаты высшего образования.