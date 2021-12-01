Стало известно о нападении с битой на футболиста «Арсенала» в Лондоне

На футболиста «Арсенала» Габриэля напали грабители с битой, но игрок смог дать им отпор

Двое грабителей напали на бразильского защитника лондонского «Арсенала» Габриэля в Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail.

Нападение на футболиста произошло в августе 2021 года, но подробности о случившемся стали известны только сейчас. Грабители проследили за спортсменом и его другом Родриго Товаресом, которые возвращались домой. Преступники проникли в гараж Габриэля и стали ему угрожать. Они требовали ключи от автомобиля Mercedes, телефон и часы. После один из злоумышленников набросился на футболиста с битой, но спортсмен дал ему отпор, и грабители сбежали.

Найти одного из нападавших удалось благодаря анализу ДНК с потерянной им кепки. Преступником оказался ранее судимый 26-летний Абдерахам Мусе. Его приговорили к пяти годам лишения свободы. Поймать двух его сообщников пока не удалось.

Судья, рассматривающая это дело, заявила, что преступники не были нацелены на Габриэля, как на звезду Английской премьер-лиги. Они проследили за футболистом, потому что он показался им достаточно богатым для ограбления.

Габриэль выступает за «Арсенал» с сентября 2020 года. По данным портала Spotrac, ежегодная зарплата футболиста составляет более 4,6 миллиона фунтов.

В декабре 2020 года жертвой грабителей стал защитник английского «Челси» Рис Джеймс. Злоумышленники разбили стекло автомобиля футболиста и украли приготовленные им для благотворительной акции подарки.