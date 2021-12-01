Губернатор Кемеровской области рассказал о состоянии пострадавших в «Листвяжной»

Губернатор Цивилев: в больницах находятся 16 пострадавших при аварии в «Листвяжной»

В больницах Кузбасса лечение проходят 16 пострадавших в результате аварии в шахте «Листвяжная», один из них в тяжелом состоянии. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

По его словам, трое пострадавших, которые лечатся в больницах, находятся в состоянии средней степени тяжести, 12 — в удовлетворительном. Еще 60 человек проходят лечение амбулаторно.

Глава региона рассказал, что в шахте «Листвяжная» аварийные работы ведутся круглые сутки. Военизированные горноспасательные части продолжают бурение скважин, откачивают воду из тоннелей и следят за газовой обстановкой.

Цивилев подчеркнул, что газовая обстановка в шахте стабилизировалась, но это пока не позволяет производить разведку.

Во вторник, 30 ноября, в шахте города Белово обнаружили тела 18 шахтеров и двух горноспасателей. По словам губернатора, погибших пока невозможно поднять на поверхность из-за опасности взрыва. По данным МЧС, в «Листвяжной» остаются тела 38 человек, в зону поражения от взрыва попали 41 километр горных выработок из 41.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. По последним данным, пострадали 96 россиян — часть из них уже выписали из больницы.