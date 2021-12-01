Бывший футболист сборной России обратился в полицию из-за угроз расправой

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис обратился в полицию и сообщил, что ему угрожают расправой из-за долгов узбекистанского клуба «Навбахор» перед ним. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Инцидент произошел 22 ноября в московском кафе «Оазис». Трое неизвестных в медицинских масках подошли к экс-игроку сборной и спросили, работал ли он в Узбекистане и действительно ли ему предлагали выплатить 1,6 миллиона евро за работу в футбольном клубе «Навбахор». После положительных ответов на эти вопросы в адрес спортсмена стали звучать угрозы. Мужчины предложили мужчине согласиться на выплату только 80 тысяч евро. В случае отказа неизвестные пообещали «сделать его инвалидом».

Футболист не согласился на поставленные условия. Вместо этого он обратился в полицию, где начали проверку.

Канчельскис тренировал «Навбахор» с октября 2018 года. Спустя два года он покинул пост из-за долгов по зарплате.

В составе сборной России Канчельскис принимал участие в чемпионатах Европы 1992 и 1996 года. Вместе с МЮ футболист стал двукратным чемпионом Англии.