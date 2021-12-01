Отец бросившего вызов руководству Чечни критика Кадырова пригрозил убить сына

Отец проживающего в Турции уроженца Чечни Хасана Халитова, выступающего с критикой в адрес руководства республики, записал видеообращение. Запись появилась в Instagram-аккаунте депутата чеченского парламента Магомеда Ханбиева, перевод с чеченского языка приводит издание «Кавказ.Реалии» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

На видео мужчина просит сына «прекратить говорить эту ерунду» и оставить всех в покое. «Я тебя не для того вырастил, чтобы ты ушел и говорил такие вещи издалека. Я думал, что ты на старости лет мне будешь помощником. Я гордился тобой и растил тебя. А что теперь? Ты стал для меня врагом, уехал туда и оттуда со мной разговариваешь. Ты выступил против меня и не делаешь того, что я говорю», — сказал он.

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По словам отца Халитова, его сын говорил неправду, объявляя о задержании родственников. «Хватит говорить, что нас забрали. Этого ничего не было. Этому свидетель Аллах. Да и ты это знаешь прекрасно. Наверное, вас заставили, поэтому вы так говорите. И своим друзьям скажи, чтобы они прекратили. Оставьте свои домыслы. Я бы не обижался, если бы вы говорили правду, но вы говорите то, чего нет, то, чего не знаете», — сказал мужчина и пригрозил, что готов заставить сына замолчать, убив его.

В октябре Халитов заявлял, что пытался встретиться с руководством Чечни во время визита делегации республики в Турцию, однако не получил ответа. Блогер таким образом отреагировал на публикацию министра печати Ахмеда Дудаева, в которой глава региона заявил, что посетил несколько городов в Турции и не нашел там «шайтанов» из республики.

Позже он назначил встречу Дудаеву, а также личному охраннику главы региона Рамзана Кадырова. По словам Халитова, Дудаев связывался с ним, а также ранее говорил, что во время визита в Турцию не нашел там никого из числа критиков властей Чечни.

В сентябре сообщалось, что в Ачхой-Мартановском районе Чечни похитили брата и отца Халитова. В Москве также был похищен и вывезен в Чечню его брат-близнец Хусейн.

Незадолго до этого появилась информация о том, что в Стамбуле неизвестные избили сторонника Кадырова. Авторы анонимного блога утверждают, что избитый знакомился в Турции с чеченцами, желавшими вернуться на родину, и обещал решить их проблемы. Однако по приезде в Чечню их задерживали.