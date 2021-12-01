Харламов рассказал о необычном увлечении известного ведущего Первого канала

Резидент Comedy Club Гарик Харламов раскрыл, что узнал о любви известного ведущего Первого канала Дмитрия Хрусталева к вязанию. Хобби шоумена показалось комику необычным. Об этом он рассказал в выпуске юмористического проекта «Ошуительное хоу», вышедшем на YouTube.

По словам Харламова, об увлечении Хрусталева он узнал, когда шоумены совместно вели мероприятие в образах Деда Мороза и Снегурочки. «Он [Хрусталев] был полностью одет в Снегурочку. Лысый человек в костюме Снегурочки сидит и вяжет», — вспомнил комик.

Хобби ведущего удивило Харламова. По словам юмориста, он впервые видел, чтобы у мужчины было такое увлечение. «Я говорю: "А как ты к этому пришел?" А он говорит: "Мне всегда нравилось, как вяжут, и вот я решил попробовать, я могу тебе связать что угодно"», — рассказал Харламов. Коллега юмориста Тимур Батрутдинов при этом отметил, что у вязания есть медитативный эффект.

Ранее о своем нестандартном увлечении рассказал звезда «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников. Юморист вместе с сыном коллекционируют кукол. Он объяснил, что хочет разрушить стереотип о том, что мальчикам должны нравиться машины, а девочкам — куклы.

