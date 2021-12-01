Решение отдать «Золотой мяч» Месси сочли коррупцией и грабежом

Бывший игрок сборной Франции Патрис Эвра поделился мнением о вручении «Золотого мяча» нападающему ПСЖ Лионелю Месси. Его слова приводит Daily Mail.

Экс-футболист остался недоволен тем, что приз получил не игрок «Баварии» Роберт Левандовски. «Люди, откройте глаза. Я не тот, кто решает, кто что заслуживает, но думаю, что все согласятся — грабеж, ограбление», — заявил Эвра и подчеркнул, что не имеет ничего против Месси. По его словам, проблема заключается в коррумпированности футбольных организаций.

Эвра также отметил, что организаторы вручили Левандовски специальный приз из чувства вины. Он посчитал, что дарить трофей, похожий на старую виниловую пластинку, было несерьезно.

Вручение «Золотого мяча» прошло 29 ноября в Париже. Награду в седьмой раз получил Месси, а Левандовского признали лучшим нападающим года. В своей речи аргентинец выразил мнение, что именно Левандовски должен был получить награду в 2020-м, когда вручение премии было отменено из-за коронавируса.