Названо условие ухода Миранчука из «Аталанты»

«РБ Спорт»: футболист Алексей Миранчук уйдет из «Аталанты», если не проявит себя в 2021-м

Руководство итальянской «Аталанты» выдвинуло условие российскому полузащитнику Алексею Миранчуку для того, чтобы остаться в команде. Его приводит «РБ Спорт».

По информации источника, если футболист не сможет проявить себя в оставшихся матчах 2021 года и будет получать мало игрового времени, то он уйдет в аренду. У «Аталанты» есть договоренность с одним из европейских клубов. Отмечается, что полузащитник не хочет возвращаться в Россию, поэтому этот вариант маловероятен.

25 ноября журналист Даниэле Лонго написал, что в услугах Миранчука заинтересованы российский «Зенит», а также итальянские «Торино» и «Дженоа». Россиянин может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В нынешнем сезоне Серии А он провел семь матчей и отдал одну голевую передачу.