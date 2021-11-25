Полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук получил предложения от трех клубов. Об этом сообщает журналист Даниэле Лонго в Twitter.

Как утверждает Лонго, футболистом заинтересовались «Зенит», «Торино» и «Дженоа». Россиянин может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

Журналист также сообщил, что «Аталанта» начала переговоры с «Сассуоло» о покупке полузащитника Жереми Бога. Стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро, поэтому клубу из Бергамо нужно избавиться от кого-то из легионеров. Этим футболистом может оказаться именно Миранчук.

9 ноября в «Аталанте» высказались о будущем Миранчука. Спортивный директор Джованни Сартори заявил, что клуб не планирует расставаться с россиянином.

Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.