На Украине пенсионерка рассказала о нищете и расплакалась

Пенсионерка из Черкасской области Украины расплакалась в прямом эфире телеканала «Наш», рассказывая о нищете соотечественников. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не хватает денег на еду. Я не могу смотреть, когда идешь в магазин и видишь, как человек не может батон хлеба купить, и молока не может», — сказала она.

В июле Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива заявил о наступлении «эпохи голода и нищеты». Он отметил, что голод на Украине испытывают 1,1 миллиона человек. «Эпоха бедности закончилась, началась эпоха голода и нищеты. Мы самая недоедающая страна в Европе», — сказал он.

Ранее вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк заявила о массовой нищете среди украинцев. «По данным многих международных организаций, уровень бедности на Украине вырос до 50 процентов, за чертой бедности находятся около 19 миллионов украинцев», — сказала она. По словам Кондратюк, парламент должен поставить перед правительством задачу «срочно утвердить стратегию и комплекс мер по борьбе с бедностью до 2030 года».