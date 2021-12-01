Путин поручил выделить средства на повышение зарплат бюджетникам

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров до 15 июня 2022 года выделить выделить средства на повышение зарплат отдельным категориям бюджетников. Об этом сообщает ТАСС.

Кабмину поставлена задача выделить дополнительные деньги на повышение зарплат. Правительству нужно будет представить «согласованные предложения о дополнительных объемах межбюджетных трансфертов для предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации в целях повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики с учетом фактического темпа роста в текущем году среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики».

В конце ноября Путин допустил новые меры поддержки граждан. «Исходя из наших финансовых возможностей, будем прорабатывать и другие решения на этот счет», — заявил Путин. По словам президента, запланированные меры поддержки граждан укладываются в рамки бюджета и будут выполнены в полном объеме.