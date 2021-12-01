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Организаторов «Золотого мяча» обвинили в неуважении из-за фото Роналду в трусах

Болельщики обвинили организаторов «Золотого мяча» в неуважении к Роналду из-за фотографии
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Кадр: Матч ТВ

Болельщики обвинили в неуважении организаторов церемонии вручения «Золотого мяча» за демонстрацию фото Криштиану Роналду в трусах. Об этом сообщает Daily Star.

Во время торжественного мероприятия организаторы вывели на экран совместную фотографию Роналду и ведущего церемонии Дидье Дрогба. На снимке, ставшем обложкой одного из выпусков журнала Vanity Fair, мужчины позируют в нижнем белье.

«Невероятное неуважение — показать такое во время церемонии», «Уровень неуважения просто тревожный», «Уровень ненависти просто не укладывается в голове», — возмутились в соцсетях фанаты.

«Зачем вы это сделали?» — задал вопрос со сцены Дрогба. В это время сидевшие в зале футболисты Роберт Левандовски, Лионель Месси и Килиан Мбаппе смеялись.

Роналду занял в голосовании шестое место. Футболист не приехал на церемонию и обвинил главного редактора France Football Паскаля Ферре во лжи. Форвард опроверг слова журналиста, который рассказал о цели португальца получить больше «Золотых мячей», чем Лионель Месси. Роналду подчеркнул, что прежде всего ориентируется на командные достижения и хочет быть примером для подрастающего поколения.

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