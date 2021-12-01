Китаю отказали в проведении турниров из-за секс-скандала с теннисисткой

Президент Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон объявил, что организация временно отказывается от проведения турниров в Китае и Гонконге. Сообщение доступно на сайте ассоциации.

Саймон заявил, что решение связано с делом китайской теннисистки Пен Шуай, которая выдвигала обвинения в сексуальных домогательствах в адрес местного политика, однако затем отозвала их. «Если влиятельные люди могут подавлять голоса женщин и заметать под ковер обвинения в сексуальном насилии, то основа WTA — равенство для женщин — пострадает. Я не могу допустить, чтобы такое произошло с WTA», — посчитал он.

Секс-скандал разгорелся 3 ноября. Тогда Шуай выдвинула обвинения против бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли, заявив, что он вынудил ее вступить в половую связь десять лет назад. После этого она перестала выходить на связь. 18 ноября на китайском государственном новостном телеканале CGTN появилось письмо, якобы написанное Шуай, в котором она опровергла информацию о своей пропаже и попросила WTA впредь не выпускать новости без ее согласия.

35-летняя китаянка завершила карьеру в 2018 году. Она является двукратной победительницей турниров серии «Большого шлема» в парном разряде. В активе теннисистки также два золота на Азиатских играх.