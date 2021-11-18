Пропавшая теннисистка-чемпионка опровергла обвинения в насилии в адрес политика

Китайский государственный новостной телеканал CGTN в Twitter опубликовал письмо, которое местная теннисистка Пэн Шуай якобы отправила главе Женской теннисной ассоциации (WTA) Стиву Саймону.

Спортсменка заявила, что не пропадала и все это время находилась дома. Она опровергла информацию, появившуюся на сайте WTA. В ней говорилось о том, что Шуай обвиняет бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли в изнасиловании. Теннисистка попросила организацию впредь не выпускать новости без ее согласия.

3 ноября Шуай выдвинула обвинения против Гаоли в китайской соцсети Weibo. По словам теннисистки, первый раз политик вынудил ее вступить в половую связь десять лет назад, после чего они долгое время не виделись. В 2018-м Гаоли пригласил Шуай поиграть с ним в теннис и снова заставил заняться сексом. Она подчеркнула, что встречи случались против ее воли.

35-летняя китаянка завершила карьеру в 2018 году. Она является двукратной победительницей турниров серии «Большого шлема» в парном разряде. В активе теннисистки также два золота на Азиатских играх.