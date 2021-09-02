Чемпион мира по боксу де ла Хойя рассказал о пережитом в 13 лет изнасиловании

Чемпион мира по боксу де ла Хойя: в 13-летнем возрасте меня изнасиловала взрослая женщина

Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя рассказал о пережитом изнасиловании. Об этом сообщает Los Angeles Times.

По словам спортсмена, инцидент произошел на боксерском турнире на Гавайских островах, когда ему было 13 лет. Он рассказал, что подвергся сексуальному насилию со стороны женщины, которой было за 30. Де ла Хойя подчеркнул, что произошедшее нанесло ему психологическую травму на всю жизнь.

Осенью 2019 года боксера обвинили в изнасиловании. В полицию обратилась бывшая подруга спортсмена, которая заявила, что в 2017-м де ла Хойя насильно заставил ее вступить в сексуальную связь.

На счету де ла Хойи 45 боев на профессиональном ринге, в которых он одержал 39 побед (30 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Последний бой спортсмен провел в 2008-м, после чего завершил карьеру. После окончания карьеры американец занялся промоутерской деятельностью.