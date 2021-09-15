Гимнастка Байлз обвинила ФБР в игнорировании ее жалоб на педофила в сборной США

Гимнастка Симона Байлз выступила перед Сенатом США в связи с делом Ларри Нассара

Олимпийская чемпионка по гимнастике Симона Байлз выступила с критикой в адрес Федерального бюро расследований (ФБР) в связи с делом о враче-педофиле в сборной США Ларри Нассаре. Об этом сообщает NY Post.

Спортсменка дала показания перед Сенатом США, в котором обвинила сотрудников ФБР в игнорировании жалоб в адрес Нассара. В агентстве не сразу отреагировали на сигнал со стороны Байлз и других спортсменок, что позволило Нассару некоторое время продолжать совершать преступления.

«Я виню не только самого Нассара, но и всю систему, которая сделала возможными его злодеяния», — отметила она. Показания Байлз соотносятся и со словами бывшей гимнастки сборной США Маккайла Марони.

«Летом 2015-го я рассказала ФБР об изнасилованиях. Агентство не просто не отреагировало сразу. Спустя 17 месяцев они зафиксировали мою жалобу и при этом исказили то, что я сказала», — отметила она.

Нассар осужден на пожизненное лишение свободы за многочисленные эпизоды сексуального насилия над несовершеннолетними.