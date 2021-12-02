Фанаты ЦСКА анонсировали акцию протеста на ближайшем матче РПЛ

Фанаты ЦСКА покинут трибуну на игре с «Крыльями Советов» в знак протеста

Фанаты московского ЦСКА проведут акцию протеста против массового задержания болельщиков красно-синих, случившегося 28 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦВБП-медиа.

Болельщики анонсировали уход с гостевой трибуны на ближайшем выездном матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов» в Самаре. Фанаты планируют покинуть стадион через 19 минут и 11 секунд после начала встречи.

Игра состоится 4 декабря. Армейские болельщики также призвали поддержать акцию активных фанатов остальных российских клубов на своих матчах.

Массовое задержание поклонников красно-синих произошло 28 ноября после домашней игры ЦСКА с «Зенитом» (0:2). В полицию доставили 408 болельщиков, при этом было составлено около 50 протоколов. Некоторым фанатам уже выписали штрафы, а также запретили посещать стадионы на протяжении двух лет. В конце игры на трибуне поклонников москвичей использовали пиротехнику.