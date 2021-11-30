Стало известно наказание для задержанных после матча с «Зенитом» фанатов ЦСКА

12 фанатов ЦСКА оштрафовали, а также запретили им посещать стадионы в течение двух лет

Савеловский суд Москвы вынес наказание для фанатов столичного футбольного клуба ЦСКА. Об этом стало известно РИА Новости, которое ссылается на пресс-службу суда.

Уточняется, что во вторник, 30 ноября, пятерых человек оштрафовали на 20 тысяч рублей, еще двоим придется заплатить по 15 тысяч. Также всем этим болельщикам запрещено в течение двух лет посещать стадионы, на которых будут проводиться официальные спортивные соревнования.

Накануне аналогичные санкции применили еще к пяти болельщикам. При этом суду предстоит рассмотреть еще не менее десяти протоколов.

Массовое задержание фанатов ЦСКА произошло в воскресенье, 28 ноября, после окончания матча 16-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:2). Полицейские сначала около часа не выпускали болельщиков с трибуны А стадиона «ВЭБ Арена», а затем задержали 408 фанатов. В концовке матча на этой трибуне поклонники красно-синих использовали пиротехнику.