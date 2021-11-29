Названо число задержанных после матча с «Зенитом» болельщиков ЦСКА

Сотрудники полиции задержали 408 болельщиков по итогам матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита». Такую цифру в Telegram назвал журналист Севастиан Терлецкий.

По его словам, о таком числе задержанных ему сообщили правоохранители. РИА Новости также привели комментарий столичного ГУ МВД. Там заявили, что ряд граждан задержан за различные правонарушения. О каких правонарушениях идет речь, и сколько человек задержали, не уточнялось.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 ноября, после окончания матча. Полицейские сначала около часа не выпускали болельщиков с трибуны А стадиона «ВЭБ Арена», а затем произвели массовое задержание фанатов. В концовке матча на этой трибуне болельщики использовали пиротехнику.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе «Зенита» отличились Клаудиньо и Андрей Мостовой.