Александр Емельяненко назвал мотивацию для участия в боях

Боец ММА Александр Емельяненко: я дерусь за идею, а не за деньги

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко рассказал, что принимает участие в поединках ради идеи, а не ради денег. Мотивацию для продолжения карьеры спортсмен назвал в программе «50 вопросов. Спорт», выходящей на платформе PREMIER.

«Дерусь за популяризацию спорта, за пропаганду смешанных единоборств, за то, чтобы люди шли в спортзал и приводили себя в порядок. Учились хотя бы на улице за себя постоять», — заявил Емельяненко. По мнению спортсмена, драться должен уметь каждый мужчина.

Емельяненко также подчеркнул, что согласился на бой с рэпером Джиганом в том числе ради популяризации ММА. «Он тем более мастер спорта Украины по кикбоксингу, то есть имеет представление о боевых искусствах», — добавил россиянин.

Джиган должен стать следующим соперником Емельяненко. Менеджер спортсмена Азамат Бостанов заявил, что его подопечный и музыкант готовы драться, но контракт на бой пока не подписан.