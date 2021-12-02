Семьи жертв давки на концерте Трэвиса Скотта отказались от помощи музыканта

Пять семей жертв, пострадавших во время давки на фестивале Astroworld, отказались от помощи рэпера Трэвиса Скотта, который ежегодно проводит это мероприятие в родном Хьюстоне. Об этом сообщает BBC News.

После концерта музыканта скончались десять человек. Он предложил оплатить все расходы, связанные с похоронами, однако родственники половины погибших заявили, что не буду принимать деньги от Скотта. Их адвокаты считают, что предлагаемая финансовая помощь со стороны артиста — это попытка снизить общественное давление, которое оказывается на него после трагедии, а не искреннее проявление раскаяния.

«Если он хотел убедить эти семьи в своей искренности и в том, что он заботится о них и понимает, что похороны — это дорого, то его юристы явно провалили эту задачу. Вы не отправляете по почте бумажку от юриста, в которой говорится, что он представляет Трэвиса Скотта. Эти семьи без ума от горя, и такой обезличенный подход тут не подходит», — сказал адвокат Филип Корбой, представляющий интересы родственников двух человек, погибших в давке.

Давка произошла 5 ноября на фестивале Astroworld в городе Хьюстон во время выступления рэпера Трэвиса Скотта. Она длилась полчаса, за это время пострадали более 300 человек. Изначально сообщалось что восемь фанатов рэпера погибли от полученных травм. Им было от 14 до 27 лет. 11 сентября стало известно, что в одной из больниц Хьюстона скончалась 22-летняя Бхарти Шахани. Через четыре дня умер девятилетний Эрза Блаунт.