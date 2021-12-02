Украинский политик пообещал «затравить в судах» опубликовавших фейк журналистов

Депутат Верховной Рады Кива собрался судиться с опубликовавшими про него фейк журналистами

Депутат Верховной Рады Илья Кива пообещал «затравить в судах» опубликовавших недостоверную информацию про его жизнь журналистов из «Бигус.инфо». Ранее в этом источнике сообщили о необычных находках в доме политика в результате полицейского обыска. О своих планах Кива рассказал на странице в Facebook.

1 декабря в «Бигус.инфо» опубликовали видео, в котором украинские полицейские якобы обнаружили в доме Кивы слитки золота общей стоимостью свыше миллиона гривен, много наличных денег, а также портрет политика в образе диктатора фашистской Италии Бенито Муссолини. Теперь публикация на YouTube удалена. Фейк распространили многие украинские СМИ, в том числе «Гордон».

Утром 2 декабря Кива назвал информацию неверной и сразу собрался судиться. «Они пошли по беспределу. Я подаю в суд и требую сегодня опровержений всех тех ресурсов СМИ, которые глотнули порцию кала от "Бигус.инфо". Я подаю на них в суд, я раздену и разую этих аферистов», — заявил политик.

Кроме угрозы судебным процессом, Кива, бывший руководитель полтавского центра «Правого сектора» (организация запрещена в России), а ныне народный избранник от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», намерен заставить публично извиняться всех, «кто бросил тень» на его «честное имя».

Ранее Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский мечтает о нападении России на Украину. Политик считает, что это единственный сценарий спасения Зеленского от народного гнева, вызванного голодом и нищетой.