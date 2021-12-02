Весивший как новорожденный слон пес скинул 40 килограммов и стал «худышкой года»

Весившая 101 килограмм собака сбросила почти половину своего веса за год

В Дорсете, Англия, весивший 101 килограмм пес похудел на 40 килограммов и удостоился звания «худышки года». Об этом сообщает Dorset.Live.

10-летний пес породы аляскинский маламут по кличке Троян поступил на лечение в Королевское общество защиты животных в ноябре 2020 года. Собака страдала ожирением и весила примерно как новорожденный слон (слонята при рождении весят 90-120 килограммов — прим. «Ленты.ру»). «Бедный Троян был в ужасном состоянии, когда он прибыл к нам год назад. Он был грязным, заросшим и невероятно тучным. Потребовался год специальной диеты и упражнений, чтобы помочь ему медленно и безопасно сбросить вес. В итоге он скинул почти половину своего веса», — рассказала сотрудница общества защиты животных Никола Энтони, добавив, что после похудения Троян стал весить 60 килограммов.

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Теперь Троян ищет дом. По словам Энтони, желательно, чтобы в семье, которая захочет приютить пса, не было других домашних животных и маленьких детей. Несмотря на солидный возраст, собака по-прежнему активна, любопытна и готова к новым приключениям и открытиям. Также британка обратила внимание на то, что у Трояна есть артрит и проблемы с щитовидной железой, поэтому ему понадобится регулярно проходить ветеринарный осмотр.

Главный ветеринарный врач Королевского общества защиты животных Кэролайн Аллен добавила, что ожирение — частая проблема домашних животных. Она объяснила, что от большой любви хозяева закармливают своих питомцев и впоследствии у них могут появиться серьезные проблемы со здоровьем.

Аллен объяснила, что у здоровой, не страдающей от ожирения собаки или кошки должны хорошо прощупываться ребра, а также можно без проблем разглядеть талию.

Ранее сообщалось, что в Великобритании прошло соревнование по похудению среди толстых домашних животных. Среди участников было семь собак, пять кошек и одна крыса.