В Совфеде назвали условия возобновления диалога Москвы с НАТО

Москва задумается о возобновлении взаимоотношений с НАТО, как только альянс перестанет «воспитывать» Россию. Такие условия восстановления диалога с организацией в разговоре с «Лентой.ру» назвал член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

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По словам сенатора, решение о возобновлении диалога России с НАТО зависит исключительно от Москвы. «Мы готовы возобновить отношения на взаимовыгодных и взаимоуважительных основах. А участвовать во всех этих мероприятиях в роли ученика, которого НАТО будет воспитывать, смысла никакого нет», — подчеркнул Цеков.

Он отметил, что альянс за последнее десятилетие значительно расширился на восток. При этом, подчеркнул российский политик, НАТО позволяет себе высказывания о неприемлемости тезиса о сферах влияния России и тут же учит Москву, как ей жить. При таких условиях, по его словам, о восстановлении взаимоотношений речи быть не может. «Все должно быть на условиях взаимной заинтересованности и уважения. Со стороны НАТО к нам этого уважения последние годы не было», — заключил политик.

1 декабря президент России Владимир Путин призвал Североатлантический альянс дать гарантии нерасширения к границам России. Выступая на коллегии Министерства иностранных дел 18 ноября, он заявил, что Россия является миролюбивым государством, которое хочет формировать «атмосферу добрососедства и партнерства на постсоветском пространстве». Однако президент выразил уверенность, что НАТО, напротив, настроен на активную конфронтацию с Москвой.