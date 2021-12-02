Российский биатлонист остался в шаге от пьедестала на Кубке мира

Биатлонист Латыпов занял четвертое место на Кубке мира в Эстерсунде, победил Самуэльссон

Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял четвертое место на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Результаты доступны на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Спортсмен не допустил ни одного промаха и отстал от лидера на 26,1 секунды. Победителем стал швед Себастьян Самуэльссон, преодолевший дистанцию за 22 минуты 58,7 секунды и допустивший один промах. Далее на пьедестале расположились французы Эмильен Жаклен (+18 секунды) и Кентен Фийон-Майе (+21,5).

27 ноября Латыпов допустил ошибку в ходе индивидуальной гонки на 20 километров на Кубке мира и лишился шанса выиграть медаль. 27-летний спортсмен перепутал финишные створки на последнем круге. Вместо финишного створа Латыпов отправился на огневой рубеж. Из-за ошибки он потерял время и утратил шансы на медали в гонке. В итоге он занял седьмое место.

По итогам Кубка мира в прошлом сезоне Латыпов занял 18-е место в общем зачете.

Этап Кубка мира в Эстерсунде продлится до 5 декабря. Следующей гонкой для биатлонистов станет эстафета 4 по 7,5 километра. Она пройдет 4 декабря и начнется в 17:00 по московскому времени.