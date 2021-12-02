Войска Союзного государства определились со сроком учений у границ Украины

Лукашенко: Белоруссия и России в ближайшие пару месяцев проведут учения на южной границе

Белоруссия и России в течение следующих двух месяцев проведут совместные учения на белорусско-украинской границе. Войска Союзного государства отрепетируют прикрытие южного рубежа из-за возросшей военной активности со стороны Украины и западных стран. Со сроками учений определился президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для РИА Новости.

«Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе», — рассказал Лукашенко.

О возможности учений впервые рассказал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Военный отмечал, что в 2022 году крупных операций у армий России и Белоруссии не намечено, а маневры на украинской границе планируются только в среднесрочной перспективе.

Ранее Украина под предлогом недопущения усугубления ситуации с нелегальными мигрантами начала спецоперацию на границе с Белоруссией. Украинские вооруженные силы совместно с пограничниками и полицией испытывали беспилотные летательные аппараты, авиацию, военную технику и средства наблюдения.

В Минске активность украинцев на границе назвали провокацией и попыткой развязать конфликт между двумя республиками. Белорусский депутат Олег Гайдукевич отметил, что со стороны Белоруссии для Украины никогда не исходило каких-либо угроз.