Netflix проверят в России на соблюдение закона о запрете пропаганды ЛГБТ

МВД России проведет проверку американского стримингового сервиса фильмов и сериалов Netflix на соблюдение закона о запрете пропаганды ЛГБТ. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре ведомства.

Подробности этого процесса пока не раскрываются. «До окончания проведения соответствующих проверок и экспертиз комментарии по теме запроса полагаем преждевременными», — пояснил собеседник агентства.

25 ноября стало известно, что общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец направила жалобу в МВД с требованием проверить стриминговый сервис на предмет нарушения этого закона. Баранец заявила, что на сервисе есть подборка фильмов и сериалов с ЛГБТ-тематикой при возрастном ограничении «16+». Предположительно, она имела в виду подборку с оскароносной драмой «Горбатая гора» и мини-сериалом «Убийство Джанни Версаче». При этом вышеупомянутые проекты носят на сервисе возрастную маркировку «18+».

Ранее Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» на один миллион рублей за гей-пропаганду в эфире. Поводом стало нарушение, связанное с трансляцией 4 июня 2021 года мероприятия «Премия Муз-ТВ 20/21. Певец Филипп Киркоров и блогер Давид Манукян пришли на мероприятие в образах молодоженов, а тиктокер Данила Милохин появился на красной дорожке в наряде, состоящем наполовину из женского платья, наполовину из мужского костюма.

