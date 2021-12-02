В ООН договорились об олимпийском перемирии на время Олимпиады в Пекине

МОК: олимпийское перемирие будет действовать на Олимпиаде в Пекине с 28 января по 20 марта

Генеральная ассамблея ООН утвердила даты действия олимпийского перемирия на время зимней Олимпиады в Пекине. Об этом говорится на сайте международного олимпийского комитета (МОК).

«МОК приветствует огромную поддержку зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине всеми государствами — членами ООН, выраженную в принятии резолюции о перемирии. Миссия Олимпийских и Паралимпийских игр — объединять лучших спортсменов мира в мирных соревнованиях и стоять выше любых политических споров», — пояснили авторы документа.

Резолюция под названием «Построение мирного и лучшего мира с помощью спорта и олимпийских идеалов» была принята в четверг, 2 декабря, 173 государствами-членами ООН на 76 сессии Генассамблеи. Она призывает соблюдать олимпийское перемирие с 28 января (семь дней до открытия Олимпийских игр) по 20 марта (семь дней после закрытия Паралимпиады)

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Паралимпиада запланирована на период с 4 по 13 марта.

Ранее сообщалось, что ряд стран, включая Великобританию и США,рассматривает возможность дипломатического бойкота зимней Олимпиады-2022, которая пройдет в китайском Пекине.

