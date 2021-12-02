Чемпионка ОИ отреагировала на отмену финала Гран-при по фигурному катанию

Отмена финала Гран-при по фигурному катанию в японской Осаке является очень грустной новостью. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» заявила олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

«Конечно, фигуристы расстроены, ведь они старались отобраться на этот турнир и очень хотели выступить. Однако не думаю, что отмена соревнований сильно повлияет на подготовку к Олимпиаде», — добавила спортсменка.

Россиянка также отреагировала на информацию о возможном переносе турнира. «Это невозможно. Перенести его на более поздний срок не получится из-за национальных чемпионатов, которые станут отбором на Олимпиаду и пройдут во всех странах в декабре», — заявила Бестемьянова.

Она также добавила, что с 9 по 12 декабря турнир не сможет принять ни одна страна, включая Россию. «Нужно все согласовать с властями, организовать приезд спортсменов, которые должны были вылетать уже в воскресенье. За такой короткий срок это сделать нереально», — подчеркнула фигуристка.

Об отмене финала Гран-при, который должна была принять Осака с 9 по 12 декабря, стало известно ранее в четверг, 2 декабря. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявляла, что Россию сможет в кратчайшие сроки организовать турнир.