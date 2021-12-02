Тарасова предложила организовать финал Гран-при по фигурному катанию в России

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) способна оперативно организовать финал Гран-при. Об этом РИА Новости заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

С таким предложением специалист выступила в связи с возможной отменой турнира, который должен пройти в Осаке с 9 по 12 декабря. Тарасова также заявила, что японскую сторону, учитывая известные проблемы, нельзя осуждать.

Информация о возможной отмене финала Гран-при появилась ранее в четверг, 2 декабря. Это связано с угрозой распространения нового омикрон-штамма коронавируса.

В финал Гран при от России квалифицировались один одиночник, один танцевальный дуэт и четыре спортивные пары. Путевку на турнир также завоевали пять российских одиночниц.

