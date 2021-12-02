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Стало известно об отмене финала Гран-при по фигурному катанию

ТАСС: финал Гран-при по фигурному катанию в японской Осаке будет отменен
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Фото: Raniero Corbelletti / globallookpress.com

Финал серии Гран-при по фигурному катанию будет отменен. Об этом стало известно источнику ТАСС.

Соревнования должны были пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря. Решение об отмене турнира связано с угрозой распространения нового омикрон-штамма коронавируса. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

В женском одиночном катании в финал Гран-при квалифицировались россиянки Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых и Алена Косторная. У мужчин Россию на турнире должен был представить Михаил Коляда. Также путевку на соревнования получили четыре российские спортивные пары и один танцевальный дуэт.

Весной 2020 года из-за пандемии коронавируса был отменен чемпионат мира по фигурному катанию. Турнир должен был пройти в Монреале.

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