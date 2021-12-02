В США оценили преимущества размещения С-500 в Белоруссии

В среду, 1 декабря, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране необходимы зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-500. В США оценили преимущества такого шага для России. ЗРК в Белоруссии позволят противостоять американским ракетам в Европе, пишет The Military Watch.

Лукашенко заявил, что белорусские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) обеспечивают защиту страны, но для эффективной защиты от ракетного нападения Белоруссии нужны комплексы С-400 «Триумф» и С-500 «Прометей». В публикации отметили, что новые ЗРК могут стать ответом на размещение американских ракет средней дальности в Европе. Также комплексы С-500 «Прометей» позволят Белоруссии поражать цели в глубине европейской территории.

Ранее Александр Лукашенко заявил о возможности возврата ядерного оружия в республику. Автор The Military Watch предположил, что новые системы противовоздушной обороны смогут обеспечить защиту пусковых установок.

Также издание отмечает, что размещение С-500 в Белоруссии может повысить обороноспособность России. Перспективный комплекс позволит на больших дистанциях поражать малозаметные самолеты и гиперзвуковые цели.

В октябре газета «Известия» сообщила о создании единого контура, который включит ЗРК С-500 и зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-СМ». ЗРПК обеспечат защиту С-500 от беспилотников и крылатых ракет противника.

В сентябре вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что первые образцы С-500 начали поступать в войска. Он отметил, что первым иностранным покупателем С-500 может стать Индия.