Facebook и Instagram разрешили поддерживать Кайла Риттенхауса

Социальные сети Facebook и Instagram сняли запрет на посты в поддержку 18-летнего американского подростка Кайла Риттенхауса, который ранее был оправдан за убийство двоих активистов BLM. Об этом пишет CNN.
Сразу после того, как в сети появилось видео с Риттенхаусом, стреляющим в напавших на него участников погромов в городе Кеноша (штат Висконсин), Facebook и Instagram удалили профили подростка и начали блокировать посты, оправдывающие его действия.
После того как суд округа Кеноша квалифицировал действия Кайла как самооборону и снял обвинения, соцсети изменили политику. Теперь пользователям разрешили делать публикации в поддержку самого Ритетнхауса, но им все также запрещается оправдывать убийства людей.
Ранее Риттенхаус пообещал уничтожить винтовку AR-15, из которой он убил двоих активистов BLM. Риттенхаус признался, что после резонансного убийства и последовавшего за ним судебного процесса у него больше нет желания владеть оружием. Он также рассказал, что в детстве хотел работать в полиции и помогать людям.
26 августа 2020 года было опубликовано видео, на котором толпа активистов BLM преследует 17-летнего Риттенхауса во время беспорядков в городе Кеноша, штат Висконсин. Юноша, вооруженный полуавтоматической винтовкой AR-15, споткнулся и упал, после чего несколько демонстрантов набросились на него. Он открыл огонь, убил двоих из них и ранил третьего, также вооруженного пистолетом. 19 ноября 2021 года суд присяжных признал молодого человека невиновным. Подростку предъявляли обвинения по шести пунктам, в том числе в предумышленном убийстве. Максимальный срок — пожизненное лишение свободы. Защита Риттенхауса убедила суд в том, что молодой человек не превысил пределов допустимой самообороны.