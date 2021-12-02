Тарасова ответила назвавшим Загитову распущенной за танец в купальнике фанатам

Тренер Тарасова о критике в адрес Загитовой: на всякое дерьмо не хочется обращать внимания

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о критике в адрес олимпийской чемпионки Алины Загитовой из-за видео, выложенного в TikTok. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«А что, в купальнике нельзя, что ли, сниматься? На всякое дерьмо не хочется обращать внимания. Людям делать нечего», — заявила Тарасова. Она посоветовала фигуристке не обращать на подписчиков внимание.

Ранее в четверг, 2 декабря, пользователи сети раскритиковали Загитову за танец в купальнике, который она выложила в TikTok. Фигуристка попозировала в черном бикини и черной накидке. В комментариях пользователи осудили 19-летнюю спортсменку, назвав ее распущенной и вульгарной.

Алина Загитова — олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане. Кроме того, на ее счету золото чемпионатов мира и Европы. В декабре 2019-го фигуристка объявила о приостановке профессиональной карьеры и начале работы в роли телеведущей.