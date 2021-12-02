Фанаты назвали Загитову распущенной за танец в купальнике

Пользователи сети раскритиковали российскую фигуристку Алину Загитову за танец в купальнике, который она выложила в TikTok. Комментарии доступны на сайте «Чемпионат.com».

Фигуристка попозировала в черном бикини и черной накидке. В комментариях пользователи осудили 19-летнюю спортсменку, назвав ее распущенной и вульгарной. «Алина, зачем? Почему тебя родители не учат?», «Просто стыдно мне как татарину видеть это. Дальше что? Опомнись уже», «Мне не нравится это видео, я татарин, мусульманин», — писали они. После этого Загитова удалила видео.

В ноябре фигуристка опубликовала ролик, где демонстрирует быструю смену нарядов. Фанаты оценили видео — оно набрало более 90 тысяч лайков.

Загитова — олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане. Кроме того, на ее счету золото чемпионатов мира и Европы. В декабре 2019-го фигуристка объявила о приостановке профессиональной карьеры и начала работать телеведущей.