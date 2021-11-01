Загитова поразила фанатов видео со сменой нарядов

Фигуристка Алина Загитова опубликовала в Instagram видео с быстрой сменой нарядов

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала ролик, где демонстрирует быструю смену нарядов. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.

19-летняя фигуристка на видео преображается. Спортивный наряд меняется на вечерний. Фанаты Загитовой оценили монтаж и образ спортсменки. За девять часов с момента публикации видео набрало более 57 тысяч лайков.

«Чудеса!», «Боже, какая красивая», «Красотка во всех нарядах», «Красота невозможная», — написали в комментариях пораженные поклонники спортсменки.

В 2020-м Загитова в паре с бывшим фигуристом Алексеем Ягудиным вела седьмой сезон шоу «Ледниковый период». В восьмом сезоне популярного проекта она также участвует в качестве ведущей.

Загитова — олимпийская чемпионка. Она завоевала золото Игр в Пхенчхане в 2018 году.