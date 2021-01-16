Загитова поделилась фото из бани

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась с подписчиками фото из бани. Снимок, размещенный спортсменкой в сторис, появились в фан-аккаунте Загитовой в Instagram.

Фото опубликовано @teamzagitova

На опубликованном фото Загитова позирует в парной. Она одета в черный купальник и банную шапку.

В конце ноября 2020 года Загитова поделилась планам на будущее вне спорта. 18-летняя фигуристка, поступившая на факультет продюсирования и культурной политики РАНХиГС, призналась, что не видит себя в журналистике. Ее больше интересует работа продюсера.

В декабре 2019-го Загитова приостановила карьеру. Кроме золота Олимпийских игр в Пхенчхане, в активе спортсменки победы на чемпионатах мира и Европы, а также в финале Гран-при.