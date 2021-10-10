Загитова рассказала об обратной стороне популярности

Фигуристка Алина Загитова пожаловалась на СМИ, хейт в комментариях и нарушение границ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о проблемах, с которыми она сталкивается, будучи известной личностью. Пост доступен в Instagram спортсменки.

19-летняя фигуристка описала обратную сторону популярности, пожаловавшись на негативные комментарии в социальных сетях, а также публикации в ряде СМИ, где, по мнению Загитовой, искажается информация о ней.

«Журналисты пишут странные статьи. Разбирают по косточкам: что я сказала, что надела, куда пошла. Нет никакой приватности. Мои границы грубо нарушаются», — написала она.

9 октября журналист «Спорт-Экспресса» Рустам Имамов раскритиковал Загитову за грубое обращение с представителями СМИ. Спортсменка была одной из гостей матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Ак Барсом» и «Металлургом» и якобы в резкой форме просила удалить фото с собой. Корреспондент также упомянул, что фигуристка угрожала ему судом. Позже публикация Имамова в Telegram была удалена, а сам журналист принес извинения Загитовой.