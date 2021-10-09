Обвинивший Загитову в угрозах и грубости журналист извинился перед фигуристкой

Журналист отказался от слов в адрес Алины Загитовой в грубом обращении с работниками СМИ

Спортивный журналист Рустам Имамов прокомментировал свой пост в Telegram, где рассказал о грубом обращении фигуристки Алины Загитовой с представителями СМИ. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Имамов, представляющий «Спорт Экспресс», назвал произошедшее «досадным недоразумением». Он отметил, что уже урегулировал конфликт с представителями спортсменки. Он также попросил извинений у самой Загитовой и ее родных. Ранее в Telegram Имамов обвинил спортсменку в грубом обращении с представителями СМИ и угрозах «засудить» за отказ удалять фото с фигуристкой.

«Изначально я не знал всех деталей. На арене всякое случается: ее хватали за руку, караулили у туалета. Все это неприемлемо. Конечно, после такого желание общаться с прессой отпадает», — подчеркнул Имамов.

Ранее журналист возмутился поведением Загитовой, которая была на трибунах матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Ак Барсом» и «Металлургом». По словам Имамова, олимпийская чемпионка грозила засудить журналиста за то, что он сделал снимок фигуристки на арене.