Стало известно о желании Загитовой засудить журналистов из-за фото с ней

Журналист «Спорт-Экспресса» Рустам Имамов в своем Telegram-канале рассказал, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова потребовала удалить фотографии с ней, сделанные на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом».

Имамов заявил, что 7 октября Загитова посетила встречу, которая проходила в Казани, отказавшись общаться с представителями прессы или позволить ее сфотографировать. После этого журналист сделал несколько снимков зрителей на трибунах, куда попала и фигуристка. Он подчеркнул, что намеренно не снимал олимпийскую чемпионку, однако она в грубой форме потребовала удалить фото.

По его словам, Загитова подошла к пресс-центру с претензиями и вела себя грубо. «Алина вела себя явно не так, как следует олимпийской чемпионке. Судите сами, фраза "Я вас засужу, у меня такие связи!" была уместна в этой истории?» — описал ее поведение корреспондент.

Загитова — олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане. Кроме того, на ее счету — золото чемпионата мира и Европы. В декабре 2019-го фигуристка объявила о приостановке профессиональной карьеры и начала карьеру телеведущей.