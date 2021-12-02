В Турции призвали стороны конфликта на Украине к выполнению Минских соглашений

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал стороны конфликта на Украине к выполнению Минских соглашений. Его слова прозвучали на заседании глав внешнеполитических ведомств стран-членов ОБСЕ в Стокгольме. Об этом сообщает ТАСС.

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Он отметил, что кризис на юго-востоке Украины должен разрешиться дипломатическим путем. При этом турецкий министр выразил обеспокоенность положением крымских татар. По мнению Анкары, в России нарушаются права этого этноса. Также Чавушоглу добавил, что Турция не признает включение Крыма в состав России.

Кроме того, он выступил с критикой работы ОБСЕ. По его словам, организация далека от темпов кооперации между странами-членами, которые существовали в 1975 году. «Возможно, замедление этого процесса происходит из-за недостатка доверия между нами. Мы должны адекватно отвечать на проблемы безопасности в нашем регионе», — подчеркнул Чавушоглу.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может выступить посредником в отношениях между Москвой и Киевом, в том числе по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. По словам турецкого президента, Турция выступает за установление мира в регионе.

Также глава турецкого МИД Чавушоглу 1 декабря признал, что с помощью экономических санкций против России невозможно разрешить проблему эскалации на российско-украинской границе. По его словам, выход из ситуации можно найти, поддерживая баланс между диалогом и сдерживанием.