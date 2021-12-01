Турция оценила возможность помочь Украине санкциями против России

Глава МИД Турции заявил, что санкции против России не помогут Украине решить проблемы

Если западные страны введут санкции против России, это не поможет Украине решить свои проблемы. Делать это стоит другим путем, считает глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Его цитирует ТАСС.

Подобные меры не помогут Киеву, подчеркнул он, вероятно, имея в виду предполагаемую эскалацию конфликта в Донбассе. Оценивая возможность разрешить сложности путем сдерживания, дипломат добавил: это более приемлемый вариант.

«Если вместо санкций мы, например, выбираем сдерживание, то оно должно быть целенаправленным. Но мы как Турция верим в правильный баланс между сдерживанием и диалогом. Так что только путем введения санкций не удастся помочь Украине или другой стране», — заключил он.

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмечала, что США всегда готовы ввести санкции против России из-за ситуации у границы с Украиной. При этом она подчеркнула, что подобные решения будут обсуждаться с партнерами из Европейского союза.

Такие заявления связаны с информацией о стягивании российских войск к границе с Украиной, о чем пишут ряд западных и украинских СМИ. Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, будто Россия готовится напасть на Украину.

Москва, в свою очередь, опровергает все обвинения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил абсолютную беспочвенность утверждений об агрессивном поведении или намерениях российской стороны.