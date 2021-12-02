В Китае предупредили Россию об «уловках США»

США преследуют собственные интересы, оказывая военную помощь Украине, говорится в статье, которая была опубликована на новостном портале армии Китая China Military.

«Хотя Вашингтон утверждает, что решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, за показной щедростью скрываются скрытые мотивы», — утверждают авторы.

По мнению журналистов, Белый дом снабжает Киев оружием, чтобы обострить отношения между Россией и Украиной и такой «уловкой» якобы пытается сдерживать своего стратегического соперника.

Вместе с этим Соединенным Штатам удается держать Восточную Европу в «крайне напряженной военно-политической ситуации, тем самым заковывая ЕС в цепи», отмечают авторы.

По мнению журналистов, что вооруженный конфликт на Украине стал «новой золотой жилой» для военного бизнеса США. «Военно-промышленным гигантам не терпится продать свое оружие и оборудование, и они смогут сделать состояние, если НАТО решит открыть Киеву свои объятия и вооружить украинские войска по западным стандартам», — говорится в статье.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США готовы содействовать выполнению Украиной Минских соглашений для урегулирования кризиса. По словам российского министра, возможности американской стороны можно использовать для мирного процесса на украинском юго-востоке. Он также отметил, что США заверили Россию, что своими усилиями по урегулированию на Украине не хотят подорвать работу «нормандского формата».

