Сестры Аверины описали Винер-Усманову тремя словами

Дина и Арина Аверины высказались о президенте Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирине Винер-Усмановой. Об этом сообщается в Telegram-канале РИА Новости.

Спортсменкам было предложено выбрать по три слова, чтобы описать тренера. «Справедливая, мудрая, великая», — заявила Дина Аверина. «Любящая, мудрая, заботливая», — добавила ее сестра-близнец.

8 октября на такой же вопрос ответила олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Максимова. Она назвала Винер-Усманову строгой, требовательной и властной.

Дина Аверина является серебряным призером Олимпийских игр в Токио. Она также 18 раз становилась чемпионкой мира. В активе Арины Авериной пять побед на первенствах планеты.