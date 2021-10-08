Чемпионка ОИ по художественной гимнастике описала Винер-Усманову тремя словами

Россиянка Анастасия Максимова, ставшая олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике в групповых упражнениях в 2016 году, высказалась об Ирине Винер-Усмановой. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсменка описала ее тремя словами: строгая, требовательная, властная. При этом Максимова подчеркнула, что себе тренер тоже не делает поблажек и все показывает на личном примере. «Мы в шесть утра еле-еле просыпаемся — а она уже плавает! Если сбор в Хорватии, после тренировки вместе ходим босиком по камням», — добавила Максимова.

Спортсменка также заявила, что Винер-Усманова полностью погружена в тренировочный процесс. По мнению россиянки, это мотивирует гимнасток.

Максимова завоевала золотую медаль на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. На Играх в Токио спортсменка вместе со сборной России стала обладательницей серебряных наград. Она также семь раз становилась чемпионкой мира.