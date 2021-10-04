Винер-Усманова рассказала о недопуске Израилем россиянок на турнир перед ОИ

Израиль запретил спортсменкам из России участвовать в предолимпийском турнире. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

По словам тренера, россиянок не допустили до соревнований, мотивировав это неблагоприятной остановкой в стране с коронавирусом. «Там было восемь судей, которые были на Олимпийских играх. И нас там не хотели видеть, как я понимаю», — заявила Винер-Усманова.

Ранее 4 октября Винер-Усманова рассказала о страхе сестер Дины и Арины Авериных. Она отметила, что россиянки после Олимпиады в Токио опасались, что судьи продолжат их предвзято оценивать.

На Олимпиаде в Токио Дина Аверина заняла второе место, а Арина Аверина стала четвертой. Российская сторона подала несколько протестов на работу судей. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам.