Винер-Усманова оценила перспективы сестер Авериных выступить на Олимпиаде-2024

Винер-Усманова заявила, что сестры Аверины должны выступить на Олимпиаде 2024 года

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер Усманова высказалась о перспективах сестер Дины и Арины Авериных. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению специалиста, спортсменки должны выступить на ближайших летних Олимпийский играх, которые пройдут в 2024 году в Париже. При этом она высоко оценила шансы на то, что россиянки завоюют золотые медали.

На Олимпиаде в Токио Дина Аверина стала обладательницей серебряной медали, а ее сестра-близнец Арина Аверина не смогла попасть на пьедестал почета и заняла четвертое место. Российская сторона во время соревнований и после их окончания подала несколько протестов на работу судей, которые не были удовлетворены.

Спортсменкам по 23 года. Дина Аверина 13 раз побеждала на чемпионатах мира. В активе Арины Авериной четыре золота мировых первенств.