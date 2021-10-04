Винер-Усманова рассказала о страхе сестер Авериных

Винер-Усманова: сестры Аверины боялись, что после Олимпиады судьи продолжат их «убивать»

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины боялись, что после Олимпийских игр в Токио судьи продолжат их «убивать». Об этом РИА Новости рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Тренер уточнила, что о страхе сестер узнала от третьих лиц. «Поэтому я сказала им, чтобы дальше они мне говорили только правду, чтобы я могла развеять их сомнения, непонятные вещи», — добавила Винер-Усманова. Она также рассказала, что сейчас Аверины с удовольствием тренируются и не испытывают никаких проблем.

Ранее 4 октября сестры Аверины выступили на первом турнире по художественной гимнастике после Олимпиады в Токио — Olympico Cup-2021 в Москве. Дина Аверина стала победительницей соревнований, а Арина завоевала серебро.

На Играх в Токио Дина Аверина заняла второе место, а ее сестра стала четвертой. Российская сторона обвинила арбитров в предвзятом судействе.